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      Жамбылская область

    Семь часов почти сотня людей искала в Таразе пропавшую девочку

    31 Октября 2022, 20:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские, гвардейцы, спасатели, кинологи и добровольцы искали пропавшую в Таразе девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на пульт «102» Таразского городского управления полиции около 23:00 поступило сообщение от жителя города о том, что его 8-летняя дочь вечером, примерно в шесть часов вышла во двор поиграть и не вернулась домой.

    «В поисках девочки были задействованы личный состав управления полиции города Тараза, 30 добровольных граждан, солдаты Национальной гвардии, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, кинологи и служебные собаки», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    Поисковые мероприятия продлились всю ночь, и около семи часов утра девочку нашли в одном из дворов города.

    «Девочка рассказала, что во время игры не заметила, как оказалась в другом дворе, а после боялась идти одна по улице в темное время. Поэтому осталась в том дворе. Полицейские благополучно передали девочку ее родителям», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В департаменте полиции жамбылского региона напомнили родителям о недопустимости оставления ребенка без внимания и рассказали о возможных причинах ухода детей из дома.

    «Анализ статистики уходов показал, что основными причинами являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей, отсутствие контроля за досугом и связями детей. Небольшую долю составляют маленькие дети, которые заблудились в силу своего возраста. Департамент полиции Жамбылской области просит взрослых проявлять бдительность, следить за досугом и дружескими связями своих детей. Халатность родителей может стать причиной совершения противоправных действий, как в отношении несовершеннолетних, так и с их участием», - пояснили в ведомстве.

    В случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родители могут быть привлечены к ответственности по двум статьям - 127 и 140 УК РК КоАП РК, предусматривающим штраф от 10 до 200 МРП, исправительные работы или арест.

    По данным ведомства, в 2021 году было зарегистрировано более ста фактов ухода подростков из дома. Ввиду продолжительного исчезновения отдельных подростков заведено более десяти розыскных дел. Все подростки найдены и возвращены родителям.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Дети
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