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    Семь бомб времен Второй мировой войны нашли на месте строительства завода Tesla

    24 Января 2020, 09:53

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Семь американских бомб времен Второй мировой войны были найдены на участке земли в Грюнхайде, земля Бранденбург, отведенном под строительство будущего завода электромобилей Tesla. Компания планирует построить там свой первый завод в Европе, сообщили местные власти в четверг, передает агентство Reuters.

    Неразорвавшиеся бомбы, каждая из которых весит около 50 кг, будут обезврежены, сказал представитель министра внутренних дел федеральной земли Бранденбург.

    Tesla согласилась купить участок землю в Грюнхайде, недалеко от Берлина, чтобы построить гигантский завод и выпускать автомобили под брендом «Сделано в Германии». Компания согласилась заплатить 40,91 млн евро за участок в 300 гектаров для своего будущего завода.

    Неразорвавшиеся бомбы часто находят в немецких городах и в окрестностях. Власти эвакуируют жителей в целях безопасности на время работы саперов по их утилизации.

    Отметим, 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на этой неделе в Кельне. Еще одна бомба была найдена недалеко от главной площади в Берлине.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Германия
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