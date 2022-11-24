Семь безответных мячей забили испанцы в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Испании не испытала проблем в матче чемпионата мира против Коста-Рики, победив со счетом 7:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте: Данни Ольмо бил в касание после диагонального заброса в штрафную, но не попал в дальний угол. Традиционно испанцы много владели мячом, пасовались на чужой половине и даже в чужой штрафной. Но за владение в футболе очков не дают, нужны были голы. Еще ближе был к успеху Асенсио, но и после его удара мяч разминулся со штангой считанные сантиметры. Гол назревал и наконец испанцы отпраздновали успех: развивавшаяся поперечно комбинация получила неожиданно вертикальное продолжение и выскочивший один на один с вратарем Ольмо переправил мяч в ворота. Как ранее продемонстрировали Аргентина и Германия, счет 1:0 скользкий даже для фаворитов, поэтому испанцы ринулись развивать преимущество. И гол не заставил себя ждать: Асенсио в касание замкнул прострел Жорди Альбы. Коста-Рике же по такой игре мало, что светило. Чтобы организовать что-то толковое в атаке, для начала нужно было забрать мяч, а испанцы этого сделать не давали, просто растаскивая оборону соперника на части. Вскоре Дуарте не успел за Альбой и ударил того по ногам – пенальти. Ферран Торрес легко с «точки» переиграл Кейлора Наваса. В глаза бросался один любопытный нюанс: при позиционной атаке испанцев девять футболистов находились на половине поля соперника, лишь Ляпорт оставался караулить владения «красной фурии». Это и создавало возможность тут же возвращать себе мяч при потере. 3:0 – с таким счетом завершился первый тайм.

Во втором тайме более жестко и внимательно стали играть футболисты сборной Коста-Рики. Испания же чуть сбавила обороты. Даже при этом, у них легко получалось проходить среднюю линию соперника и создавать моменты. Немного добавив в прессинге, испанцы вынудили ошибиться Наваса, и Ферран Торрес оформил дубль. Единственный вопрос, который все еще оставался открытым – это с каким счетом победят пиренейцы. На 75 минуте гол-красавец забил 18-летний Гави, пробивший в касание с линии штрафной – мяч чиркнул об штангу и закатился в ворота. Как оказалось, и это еще не все: Карлос Солер из-за пределов штрафной отлично сыграл на добивании, сделав счет неприличным. И этого испанцам показалось мало. Филигранную комбинацию «красной фурии» точным ударом завершил Мората. 7:0 – более, чем уверенный старт Испании.



