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    23:20, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Семь автобусных маршрутов в Астане изменят свое движение

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семь автобусных маршрутов в столице изменят свое движение 9 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «В связи с проведением марафона «KOKTAL RUN» в рамках празднования Дня семьи 9 сентября временно изменится схема движения маршрутов № 2, 13, 32, 49, 50, 64, 73», - сообщили в CTS.

    С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.

    Просим заранее планировать свои маршруты.



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