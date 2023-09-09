Семь автобусных маршрутов в Астане изменят свое движение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семь автобусных маршрутов в столице изменят свое движение 9 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«В связи с проведением марафона «KOKTAL RUN» в рамках празднования Дня семьи 9 сентября временно изменится схема движения маршрутов № 2, 13, 32, 49, 50, 64, 73», - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.

Просим заранее планировать свои маршруты.