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    Село в ВКО затопило талыми водами: спасатели проводят эвакуацию жителей

    9 Апреля 2021, 22:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В селе Новопокровка из-за подтопления талыми водами проводится оперативная эвакуация населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области в сети Instagram.

    «Спасатели ДЧС ВКО​ и местные исполнительные органы прибыв в село Новопокровка Бородулихинского района, приняли решение по организации оперативной эвакуации населения. В посёлке талыми водами подтоплены придомовые территории. Вода составила от 10 до 30 сантиметров. На данный момент проведена эвакуация людей из 10 жилых домов, которые разместились у родственников. В школе и акимате подготовлены эвакуационные пункты», - сообщили в ведомстве.

    На месте задействовано 83 человека личного состава и 19 единиц техники, ​3 плавсредства, 5 мотопомп ДЧС ВКО и местных исполнительных органов, ​ воинской части​ №68303, ​ произведена укладка мешкотары в количестве 400 штук.​ ​ ​ ​

    «Жители проинструктированы по действиям в паводковый период», - добавили в департаменте.

    Также начал действовать телефон горячей линии в кризисном центре ДЧС ВКО.

    Люди, попадающие в зону риска подтопления, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

    ДЧС ВКО сообщает, что личный состав переведен на усиленный вариант службы. В кризисном центре развернут оперативный штаб.​

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Паводок Регионы Казахстана МЧС
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