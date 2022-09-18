Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Село в Атырауской области получило пять социальных объектов

    18 Сентября 2022, 20:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Шокпартогай Жылыойского района Атырауской области сдано в эксплуатацию сразу пять социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе районного акимата, два из пяти социальных объектов построены для детей. На оборудованных игровых площадках одновременно смогут играть и заниматься спортом около 500 детей.
    Не остались без внимания и жители села, ведущие здоровый образ жизни. Для дальнейшего развития массового спорта открыта спортивная площадка «Шынықсан шымыр болсын», где размещены современная конструкция для занятий спортом. Обновленным предстал перед сельчанами и парк «Жеңіс», украшающий Шокпартогай. На центральной улице села установили мемориальные доски, на которых высечены имена 182 фронтовиков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

    Все объекты были построены в рамках проекта «Қоғамдық кеңістіктер»,

    «В селе Шокпартогай проживают более 3 тысяч жителей. Это село вошло в число лучших в республиканском проекте «30 лучших сел», приуроченном к 30-летию Независимости Республики Казахстан»,- отметили в пресс-службе районного акимата.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области
    Конструкции дорожных одежд для каждого региона будут формировать в Казахстане
    Каким регионам выделяется больше всего средств на ремонт и строительство дорог
    Обеспечить единый закуп битума намерены в Казахстане
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров