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    Село Майдантал спасли от подтопления - оперативное совещание главы МЧС в Туркестанской области

    3 Февраля 2023, 11:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

    Глава ведомства поручил недопустить осложнения ситуации и оперативно справится

    с последствиями.

    «Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу. Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет», - отмечалось в ходе совещания.

    Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле, заверили в ведомстве.

    Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует «горячая линия».

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МЧС
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