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    Селевым проявлениям подвержено 13% территории Казахстана

    18 Августа 2023, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о проведении противоселевых работ во время осмотра Главой государства новой плотины «Аюсай» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным ООН, а также Всемирной гидрометеорологической службы, в последние годы ощущается повышение уровня температуры на всей планете. Средняя температура составляет 17 градусов. На ледниках в данный момент тоже ощущается повышение температуры до 20 градусов. В 2015 году температура была в районе 13-15 градусов. Средняя температура – 10 градусов. Данные явления привели к тому, что таяние ледников усилилось за последние годы. За 60 лет ледники уменьшились на 42%, это привело к увеличению моренных озер. Их количество за последние 10 лет увеличились на 40%. Также увеличилась зона сейсмической активности и селевых проявлений на 33%. За 70 лет, по данным ученых, ожидается, что, возможно, ледники исчезнут», - сказал министр по ЧС Сырым Шарипханов Президенту.

    13% территории РК подвержено селевым проявлениям. Сюда попадают 8 регионов, где проживают более 50% населения республики. Для предупреждения селевых выбросов Казтелезащита проводит мероприятия.

    «В частности, проводится установка постов, которые работают в круглосуточном режиме, докладывают об обстановке, следят за уровнем моренных озер. Для проведения этих работ проводятся превентивные мероприятия. Для этого в горы забрасываются личный состав, имущество. Здесь большую помощь оказывает акимат города Алматы материальными средствами и другими ресурсами. Проводится строительство новых инженерных сооружений. Вот плотина «Аюсай», которая построена за полтора года. Это уникальное сооружение, которое построено за последние 30 лет. Проводятся тесные работы с научными организациями по предупреждению, мониторингу и с проведением моделирования. Исходя из этого, планируется строительство новой плотины и новых сооружений», - добавил Сырым Шарипханов.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с участием членов Правительства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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