Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Селевым потоком унесло двух человек в Узбекистане

    11 Мая 2022, 13:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На юге Узбекистана в результате кратковременных проливных дождей двух человек унесло селевым потоком, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС республики.

    По данным ведомства, 10 мая около 16:00 на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области в результате кратковременных проливных дождей трех человек унесло селем. Один их них был пастухом, еще двое находились в автомобиле марки Nexia. Пастуху удалось спастись, судьба людей в автомобиле неизвестна.

    В настоящее время сотрудники МЧС, местные жители и другие соответствующие ведомства проводят спасательно-поисковые работы.

    В апреле проливные дожди спровоцировали в Узбекистане сильнейшие за последние 80 лет наводнения и сели. По последним данным Узгидромета, до 13 мая в предгорных и горных районах Узбекистана пройдут дожди, в связи с ними ожидается повышенная опасность селе-паводковых явлений.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Происшествия Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров