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    • Селевые потоки затопили дорогу и два моста на Иссык-Куле

    8 Августа 2022 20:40

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В результате сильных дождей в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района cошел сель, который разрушил два бетонных моста и подвисных лотка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

    Кроме того, селевые потоки затопили 20 га посевных площадей пшеницы и клевера, а также восьмой км автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол, при этом трасса не была перекрыта. На месте работают сотрудники ведомства.

    По сообщению МЧС КР, в связи с нестабильной погодой и ожидаемыми проливными дождями в предгорных и горных районах республики в период с 8 по 12 августа ожидается сход селевых потоков.

    Ранее сообщалось о сходе селя в Боомском ущелье, в результате чего движение на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в обе стороны было полностью приостановлено.


    Фото:facebook.com/mchs.gov.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Происшествия #Кыргызстан #Сельское хозяйство #Погода #Мировые новости
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