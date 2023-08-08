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    Селевые потоки затопили 92 дома близ Иссык-Куля

    8 Августа 2023, 17:12

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в Тюпском районе Иссык-Кульской области селевые потоки затопили три села и внутренние дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство чрезвычайным ситуациям КР.

    По данным ведомства, в связи с наводнением, вызванным обильным дождем, в населенных пунктах Талды-Суу, Корумду и Коочу введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления,в результате схода селевых потоков оказались 92 жилых дома, подвалы и придомовые территории, сельхозугодия и внутренние дороги.

    На месте стихийного бедствия работают 249 человек, из них 103 спасателя МЧС КР, а также привлечена специальная техника ведомства. Комиссия гражданской обороны проводит работу по определению материального ущерба и подсчету поврежденных домов.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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