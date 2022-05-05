Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сход селя произошёл сегодня, 5 мая, после дождя. Потоки дошли до трассы, соединяющей Актау и Жанаозен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Водители авто, ставшие свидетелями природного явления, записывают видео с проезжей части.

Кроме того, на трассах наблюдается нулевая видимость из-за осадков.

По прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в Мангистау 6, 7 мая ожидаются дожди и усиление ветра.

Как сообщалось, в конце апреля обряд вызова дождя провели на набережной в Актау

Кадр из видео