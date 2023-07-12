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    Селевая обстановка в горах на контроле - ДЧС Алматы

    12 Июля 2023, 15:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с наступлением селеопасного периода специалисты ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматы приступили к превентивным работам по опорожнению наиболее прорывоопасных моренно-ледниковых озер в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В окрестностях города Алматы имеется 51 моренное озеро, из них прорывоопасными являются 6 озер, на которых начаты превентивные работы по их опорожнению.

    «Для откачки воды с озер будут применены насосы повышенной производительности и дополнительно установленные сифонные трубы. Для расширения, расчистки и углубления эвакуационных каналов на перемычках моренных озер задействованы специалисты АГЭТУ ГУ «Казселезащита» и специальная техника. Доставка сифонных труб и необходимых материалов на ледниковые озера осуществлена с помощью авиации АО «Казавиаспас» МЧС РК», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется гидропостами Казселезащиты. Всего в селеопасный период задействовано 20 постов, 9 из которых являются круглогодичными.

    «Моренные озера в стадии заполнения, уровень воды в них не достиг критических отметок, поверхностный сток с озер не максимальный. Кроме того круглосуточный мониторинг за селеопасной ситуацией осуществляется при помощи 31 станции автоматизированной системы мониторинга (АСМ) селевой опасности, которые позволяют оценить состояние моренно-ледниковых озер, и дистанционно в режиме реального времени вести контроль за гидрометеорологической ситуацией.

    В целом, в период с июля по сентябрь селевая обстановка в городе будет находиться на особом контроле Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы и Казселезащиты», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДЧС
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