Селеопасный период начался в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В горных районах ВКО имеются риски возникновения селей и оползней. По данным специалистов, с учетом погодных условий и географического расположения области селеоползнеопасный период начинается с середины мая и длится до 15 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«Селевую опасность в области представляют 146 моренных озер, из них 98 - в Катон-Карагайском районе, 16 – в Зайсанском, 2 — в Урджарском и 30 — в г. Риддер, которые формируют 23 очага зарождения селей, представляющих угрозу для 13 населенных пунктов – г. Зайсан, сел Сарытерек, Катон-Карагай, Аршаты, Урыль, Берель, Кутиха, Казымбет, Науалы, Каратобе, Кызылкесек, Тугыл и Манырак», - сообщили в ДЧС.

Оползневую опасность представляют девять бассейнов рек, расположенных в четырех районах области. При этом все девять очагов угрозы населенным пунктам не представляют.

«Угроза имеется для одного производственного объекта и пяти участков автодорог: в г. Риддер - один, в районе Алтай - два, в Катон-Карагайском районе - три и один участок железной дороги Усть-Каменогорск – Алтай», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

По данным восточноказахстанского филиала «Казселезащиты», селепроявления могут возникнуть после обильных затяжных осадков и при сильных землетрясениях.

«Тем не менее, опасность существует, поэтому с 15 мая начали функционировать 13 наблюдательных постов. Сотрудники филиала «Казселезащита» ежедекадно на протяжении всего периода будут проводить обследования девяти оползне- и 23 селеопасных участков. Также за состоянием моренных и каровых озер следят с воздуха, совершая аэровизуальные обследования селеопасных участков бассейнов рек Громотуха, Бухтарма, Белая Уба, Тургусун. Таяние озер приходится на конец июня-начало июля, именно в это время совершаются облеты», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

На селеопасных участках установлено 46 предупреждающих щитов «Осторожно селеопасный участок» и 18 предупреждающих щитов «Осторожно оползнеопасный участок». Сотрудники ВК филиала «Казселезащиты» ежегодно перед началом опасного сезона проводят подворовые обходы и беседуют с населением, проживающих в населенных пунктах, которым угрожают сели и оползни. Оставляют напоминающие памятки о правилах поведения.

«На данный момент селевая и оползневая обстановка на территории области стабильная, все селеопасные участки находятся под наблюдением работников филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, силы и средства департамента по ЧС ВКО находятся в постоянной готовности», - заключили спасатели.