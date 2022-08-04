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    • Селеопасные моренные озера опорожнят в Жетысуской области

    4 Августа 2022 20:07

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На моренных озерах проведут работы по опорожнению, расчистке и углублению эвакуационных каналов в озерных перемычках, что обеспечит контролируемый спуск более миллиона кубометров озерных вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам работ уменьшится прорывоопасность моренных озер, будут поддерживаться безопасные объемы воды в озерных котловинах и эвакуационных каналах», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

    На сегодня под руководством специалистов филиала ГУ «Казселезащита» и ДЧС области, вертолетом МИ-8 для проведения превентивных работ на высокогорьях выполняются авиационные работы по заброске рабочих бригад с необходимым оборудованием, шанцевыми инструментами и продуктами питания. Также производятся батиметрические съемки для определения объема воды, длины, ширины, глубины и других параметров моренных озер, расположенных в горах.

    По данным департамента по ЧС, в высокогорье хребта Жетысу Алатау находятся более 400 моренных озер. Из наиболее значительных по объему воды в котловине находятся озера в верховьях бассейнов рек Коргас, Осек, Саркан, Аксу, Кора, Биен, Лепсы, Баскан.

    «На этот год запланировано проведение превентивных работ на моренных озерах №4 в бассейне реки Осек, №2 «Капкан» в бассейне реки Коргас, «Акколь» в бассейне реки Саркан, №59 в бассейне реки Аксу», - добавили в ДЧС.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы провели мониторинг состояния моренных озер.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Регионы #МЧС #ДЧС #Жетысуская область
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