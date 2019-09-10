Села в Карагандинской области развивают по программе «Ауыл - ел бесігі»

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в спецпроекте «Ауыл - ел бесігі» участвуют 3 района: Жанааркинский, Нуринский и Улытауский. Работы ведутся в районных центрах. В следующем году добавится ещё 4 населённых пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

О ходе реализации проекта доложила на аппаратном совещании в акимате области исполняющая обязанности руководителя управления экономики Айжан Дурсун.

В посёлках Атасу, Нура и селе Улытау ремонтируют инженерные сети, школы, дома культуры, спортивные сооружения и дороги, создают рабочие места. В Жанааркинском районе открылись 47 вакансий, в Нуринском - 44, в Улытауском - 43.

В посёлке Атасу уже завершили средний ремонт 6 дорог общей протяжённостью 8,7 км и установили 60 опор освещения. Ремонт продолжается на 5 объектах теплоснабжения, четырёх дорогах и в двух детских садах.

В посёлке Нура установили опоры освещения на трёх улицах и отремонтировали стадион «Нура». Продолжают ремонтировать детскую школу искусств, историко-краеведческий музей, внутрипоселковые дороги и парк «Тәуелcіздік». До конца сентября в районе откроется ещё 31 вакансия.

В посёлке Улытау отремонтировали среднюю школу №1.

«В 2020 году для участия в проекте «Ауыл - ел бесігі» определены 4 населённых пункта с высоким и средним потенциалом развития, запланирована реализация 27 проектов, в том числе ремонт 9 объектов образования, трёх - спорта и 15 автодорог», - сказала Айжан Дурсун.

В посёлке Актогай планируется реализовать 13 проектов, в посёлке Карагайлы - 2, в Осакаровке - 4 и в Аксу-Аюлы - 8.

Глава региона Ерлан Кошанов поручил акимам городов и районов сформировать дополнительный перечень проектов на 2020 год, а также составить список сёл, которым необходимо участие в программе.

Фото: karaganda-region.gov.kz