Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Села в Карагандинской области развивают по программе «Ауыл - ел бесігі»

    10 Сентября 2019, 03:01

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в спецпроекте «Ауыл - ел бесігі» участвуют 3 района: Жанааркинский, Нуринский и Улытауский. Работы ведутся в районных центрах. В следующем году добавится ещё 4 населённых пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

    О ходе реализации проекта доложила на аппаратном совещании в акимате области исполняющая обязанности руководителя управления экономики Айжан Дурсун.

    В посёлках Атасу, Нура и селе Улытау ремонтируют инженерные сети, школы, дома культуры, спортивные сооружения и дороги, создают рабочие места. В Жанааркинском районе открылись 47 вакансий, в Нуринском - 44, в Улытауском - 43.

    В посёлке Атасу уже завершили средний ремонт 6 дорог общей протяжённостью 8,7 км и установили 60 опор освещения. Ремонт продолжается на 5 объектах теплоснабжения, четырёх дорогах и в двух детских садах.

    В посёлке Нура установили опоры освещения на трёх улицах и отремонтировали стадион «Нура». Продолжают ремонтировать детскую школу искусств, историко-краеведческий музей, внутрипоселковые дороги и парк «Тәуелcіздік». До конца сентября в районе откроется ещё 31 вакансия.

    В посёлке Улытау отремонтировали среднюю школу №1.

    «В 2020 году для участия в проекте «Ауыл - ел бесігі» определены 4 населённых пункта с высоким и средним потенциалом развития, запланирована реализация 27 проектов, в том числе ремонт 9 объектов образования, трёх - спорта и 15 автодорог», - сказала Айжан Дурсун.

    В посёлке Актогай планируется реализовать 13 проектов, в посёлке Карагайлы - 2, в Осакаровке - 4 и в Аксу-Аюлы - 8.

    Глава региона Ерлан Кошанов поручил акимам городов и районов сформировать дополнительный перечень проектов на 2020 год, а также составить список сёл, которым необходимо участие в программе.

    Фото: karaganda-region.gov.kz

    Автор:

    Карагандинская область Акимат Рухани жаңғыру Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане