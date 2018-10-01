Села Павлодарской области не получают нужных специалистов - АДГСПК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Потребности рынка труда в сельских районах Павлодарской области не учтены при распределении государственного образовательного заказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом госслужбы по Павлодарской области совместно с общественностью проведен мониторинг распределения государственного образовательного заказа, а также мест в студенческих общежитиях организаций технического и профессионального образования. Выявлено, что госзаказ в сельской местности распределен без учета фактической потребности рынка труда, тогда как имеется нехватка по другим специальностям», - сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

По этому поводу руководитель департамента Адильбека Мукашева намерен провести «круглый стол» с участием ректоров вузов и директоров колледжей Прииртышья.

«Также проведен мониторинг в высших учебных заведениях области методом «тайный покупатель», в ходе которого установлены нарушения в правилах проведения тестирований, что зафиксировано оперативной видеосъемкой», - отметили в антикоррупционной службе.