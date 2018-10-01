-
-
-
-
-
-
-
01:43 110
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:44 130
-
-
вчера 22:15 139
-
-
вчера 22:02 192
-
вчера 22:00 165
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10 217
-
вчера 21:01 383
-
-
вчера 20:41 144
-
-
-
вчера 20:05 510
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:35 224
-
-
вчера 19:26 203
-
-
вчера 19:20 224
Села Павлодарской области не получают нужных специалистов - АДГСПК
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Потребности рынка труда в сельских районах Павлодарской области не учтены при распределении государственного образовательного заказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом госслужбы по Павлодарской области совместно с общественностью проведен мониторинг распределения государственного образовательного заказа, а также мест в студенческих общежитиях организаций технического и профессионального образования. Выявлено, что госзаказ в сельской местности распределен без учета фактической потребности рынка труда, тогда как имеется нехватка по другим специальностям», - сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.
По этому поводу руководитель департамента Адильбека Мукашева намерен провести «круглый стол» с участием ректоров вузов и директоров колледжей Прииртышья.
«Также проведен мониторинг в высших учебных заведениях области методом «тайный покупатель», в ходе которого установлены нарушения в правилах проведения тестирований, что зафиксировано оперативной видеосъемкой», - отметили в антикоррупционной службе.
- Врачей общей практики не хватает в Павлодарской области
- Инвестиция в будущее - профессор ЕНУ - о повышении статуса педагогов
- Правонарушителя по административному делу осудили по видеосвязи в Павлодаре
- 150 учениц академии UCMAS установили мировой рекорд по ментальной арифметике
- Теплица появилась в одной из атырауских школ
- СЭЗ «Павлодар» признана одной из лучших в мире