Сель в Алматинской области: какие имеются последствия на данный момент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Принятые ранее превентивные меры позволили минимизировать последствия селевых выбросов в Алматинской области за истекшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса.
Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад.
Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.
С начала года проведено 18 аэровизуальных и более 700 наземных обследований, проводятся рекогносцировочные работы на моренных озерах, сообщают в ведомстве.