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    Сель в Алматинской области: какие имеются последствия на данный момент

    22 Июля 2023, 15:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Принятые ранее превентивные меры позволили минимизировать последствия селевых выбросов в Алматинской области за истекшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    В настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса.

    Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад.

    Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.

    С начала года проведено 18 аэровизуальных и более 700 наземных обследований, проводятся рекогносцировочные работы на моренных озерах, сообщают в ведомстве.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматинская область Происшествия МЧС
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