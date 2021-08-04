Сель сошел в ущелье Левый Талгар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы призывает воздержаться от популярного туристского маршрута «Большая Алматинская кругосветка» из-за сошедшего селя в ущелье Левый Талгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 июля в ущелье Левый Талгар сошел селевой поток, который стал опасным препятствием для туристов. В частности, для тех, кто решится пройтись по маршруту «Большая Алматинская кругосветка» с Большого Алматинского озера через перевал Туристов.

Во избежание чрезвычайных ситуаций акимат Алматы рекомендует жителям и гостям города воздержаться от прохождения туристского маршрута в связи с его высокой опасностью.

Следует обратить внимание, что 2-3 дневные туристские маршруты такой сложности требуют подготовки и туристского снаряжения. В оффлайн-навигаторе 2Gis будет внесено предупреждение, что популярный туристский маршрут «закрыт» в связи с сошедшим селем.

Туристский маршрут «Большая Алматинская Кругосветка» один из самых популярных треккинг-маршрутов в Заилийском Алатау. Он проходит с горного курорта Шымбулак до Большого Алматинского озера через перевалы Талгарский и Туристов. По маршруту можно пройти в оба направления.

В Службе спасения города Алматы также порекомендовали жителям города и туристам соблюдать технику безопасности поведения в горах.

Напоминаем элементарные правила поведения в горах:

Собираясь в горы, правильно рассчитай силы. Выбирай маршрут по уровню подготовки.

Перед походом в горы, сообщи близким точный маршрут. Родные должны знать где тебя искать.

В горах не сходи с тропы. Не пытайся сократить путь.

Если на горном маршруте становится тяжело, спускайся назад. Главное - вернуться.

Номер службы спасения - 109.