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    Сель сошел в Кыргызстане: шесть человек погибли, двоих детей ищут

    13 Июля 2021, 12:51

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Сель сошел на юге Кыргызстана вечером 12 июля. Погибли шесть человек. Поиски двух детей продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

    С егодня, 13 июля, п резидент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил кабинету министров КР в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий селевого потока, сошедшего накануне в Аксыйском районе Джалал-Абадской области,

    Также поручено оказать соответствующую помощь пострадавшему от стихийного бедствия населению, сообщает пресс-служба президента КР.

    Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате сошедшего селевого потока в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

    Садыр Жапаров подчеркнул, что вся страна разделяет с кыргызстанцами боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеется на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

    Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.

    Как сообщалось ранее, из-за проливных дождей накануне вечером в Аксыйском районе сошли селевые потоки. В результате селевой поток унес восемь человек, в том числе двоих детей. Поиски двух детей продолжаются.

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    Происшествия Кыргызстан
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