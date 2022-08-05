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    • Сель сошел в Боомском ущелье в Кыргызстане

    5 Августа 2022 19:41

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На 136 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Боомском ущелье в 16:30 снова сошли селевые потоки объемом приблизительно 600 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    По данным Министерства транспорта и коммуникаций КР, сначала движение по автодороге в обе стороны было полностью приостановлено. С 17:10 дорогу открыли для проезда транспорта в направлении Бишкека.

    «В настоящее время на место выехал один грузовой погрузчик для очистки последствий селевых потоков», - говорится в сообщении.

    30 июля в Кеминском районе Чуйской области на автодорогу Бишкек-Нарын-Торугарт уже сходил сель. Тогда сель также сошел и на железнодорожное полотно, было остановлено железнодорожное сообщении Бишкек-Балыкчы.


    Фото: kabar.kg
    #Кыргызстан #Мировые новости
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