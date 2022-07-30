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    • Сель сошел в Боомском ущелье в Кыргызстане: остановлено движение поездов

    30 Июля 2022 22:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кеминском районе Чуйской области на автодорогу Бишкек-Нарын-Торугарт сошел сель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По данным пресс-службы Минтранс КР, сегодня около 11:00 из-за проливного дождя на 128-129 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (Боомское ущелье) сошли селевые потоки.

    На этом участке дорогу временно закрыли. А к вечеру п роезд транспорта в Боомском ущелье частично открыли. Кроме этого, как сообщили в «Кыргыз темир жолу», сель также сошел и на железнодорожное полотно. В связи с чем остановлено железнодорожное сообщении Бишкек-Балыкчы.

    «Автодорога в Боомском ущелье в направлении Балыкчы-Бишкек открылась, а в направлении Бишкек-Балыкчы автотранспорт проезжает по встречной полосе», - говорится в сообщении.

    На месте схода селя сейчас работают 7 погрузчиков и два грейдера.


    #Происшествия #Кыргызстан #Мировые новости
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