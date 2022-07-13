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    Сель сошел на трассу в Алматинской области

    13 Июля 2022, 18:52

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Уйгурском районе из-за обильных осадков в виде дождя на 12 километре автодороги республиканского значения «Аксай-Шонжы» произошел сход грязекаменной массы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, сход грязекаменной массы произошел 12 июля в 17:19.

    «На этом участке автодороги проезд осуществлялся по одной полосе, общий объем грязекаменной массы предварительно 10 куб. м. На 18 и 19 км данной автодороги произошли переливы через дорожное полотно, на 18 км также произошел частичный размыв дорожного полотна. На участках автодороги сотрудники местной полицейской службы выставили посты и установили знаки для предупреждения опасности», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

    Силами ДЭУ-17 села Шонжы Уйгурского района провели ремонтно-восстановительные работы. Для расчистки автодороги привлекли местные исполнительные органы, отдел по ЧС Уйгурского района, патрульную полицию.

    «13 июля в 09:00 ремонтно-восстановительные работы завершены, есть проезд для всех видов автотранспорта. Жертв, пострадавших и разрушений нет», - отметили в департаменте по ЧС.

    Фото: www.instagram.com/almatyobl_tjd

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео МЧС ДЧС Природа
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