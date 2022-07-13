Сель сошел на трассу в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Уйгурском районе из-за обильных осадков в виде дождя на 12 километре автодороги республиканского значения «Аксай-Шонжы» произошел сход грязекаменной массы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, сход грязекаменной массы произошел 12 июля в 17:19.

«На этом участке автодороги проезд осуществлялся по одной полосе, общий объем грязекаменной массы предварительно 10 куб. м. На 18 и 19 км данной автодороги произошли переливы через дорожное полотно, на 18 км также произошел частичный размыв дорожного полотна. На участках автодороги сотрудники местной полицейской службы выставили посты и установили знаки для предупреждения опасности», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

Силами ДЭУ-17 села Шонжы Уйгурского района провели ремонтно-восстановительные работы. Для расчистки автодороги привлекли местные исполнительные органы, отдел по ЧС Уйгурского района, патрульную полицию.

«13 июля в 09:00 ремонтно-восстановительные работы завершены, есть проезд для всех видов автотранспорта. Жертв, пострадавших и разрушений нет», - отметили в департаменте по ЧС.

Фото: www.instagram.com/almatyobl_tjd