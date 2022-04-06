Сельскую школу подтопило талыми водами в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Степняк Уштогайского сельского округа Костанайской области талыми водами подтопило входную часть школы. Видео с подтоплением корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали в областном управлении образования.

«В ночь с 5 на 6 апреля 2022 года в КГУ «Степнякская основная средняя школа отдела образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области при таянии снега был частично подтоплен входной коридор школы. В учебные кабинеты, коридоры и рекреации школы вода не попала, подтоплена была лишь входная группа»,- прокомментировали в ведомстве.

Коридор, по информации профильного ведомства, был оперативно осушен и очищен от талых вод до начала учебных занятий. Сам учебный процесс в школе проведён в этот день в штатном режиме.

В данное время опасности от талых вод, как заверили в управлении, не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что талыми водами размыто три участка дорог областного значения в Костанайской области. В целом, пока паводковая ситуация в регионе, по информации ДЧС, стабильная.