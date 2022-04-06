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    Сельскую школу подтопило талыми водами в Костанайской области

    6 Апреля 2022, 17:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Степняк Уштогайского сельского округа Костанайской области талыми водами подтопило входную часть школы. Видео с подтоплением корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали в областном управлении образования.

    «В ночь с 5 на 6 апреля 2022 года в КГУ «Степнякская основная средняя школа отдела образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области при таянии снега был частично подтоплен входной коридор школы. В учебные кабинеты, коридоры и рекреации школы вода не попала, подтоплена была лишь входная группа»,- прокомментировали в ведомстве.

    Коридор, по информации профильного ведомства, был оперативно осушен и очищен от талых вод до начала учебных занятий. Сам учебный процесс в школе проведён в этот день в штатном режиме.

    В данное время опасности от талых вод, как заверили в управлении, не наблюдается.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что талыми водами размыто три участка дорог областного значения в Костанайской области. В целом, пока паводковая ситуация в регионе, по информации ДЧС, стабильная.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана Общество
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