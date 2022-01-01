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    Сельскую школу на 100 мест построили в Туркестанской области

    1 Января 2022, 09:20

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Завершено строительство школы на 100 мест в селе Бестогай Мынбулакского сельского округа Байдибекского района Туркестанской области. Аким области Умирзак Шукеев посетил данный населенный пункт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Строительные работы за счет средств областного бюджета осуществляло ТОО «Barat & Co». Строительство началось в 2020 году. В настоящее время завершены работы по наружному благоустройству, ограждению, установлению окон. Выполнены работы по монтажу наружных и инженерных систем, завершены работы по установке наружного отопительного котла и трансформатора. Установлен наружный фасад, внутренняя отделка. Школа готова принять учеников.

    Осмотрев современное образовательное учреждение, где созданы все условия для обучения, глава региона дал поручение по благоустройству прилегающей территории школы. Вместе с тем, в этом году в регионе начато строительство 78 школ, более тридцати из них переданы на благо страны, продолжается работа по обеспечению качественными школами отдаленных населенных пунктов.

    В ходе рабочей поездки акиму области была представлена информация о проводимой работе, проектах в Байдибекском районе.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Образование Акимат Строительство
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