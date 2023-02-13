Сельскую молодежь обучат основам финансовой грамотности в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начался проект «Дем» по обучению сельской безработной молодежи основам финансовой грамотности, ведения бизнеса на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее по поручению акима области Ералы Тугжанова специалистами управления внутренней политики был проведен скрининг среди сельской молодежи до 35 лет. Скринингом было охвачено 209 тысяч молодых актюбинцев. В результате 278 безработных граждан из 24 сельских округов 12 районов, которые участвуют в проекте «Ауыл аманаты», были отобраны

для обучения по проекту «Дем».

В первом потоке обучаются 22 участника. В течение пяти дней они получат занятия по трем основным направлениям: сельское хозяйство, культурно-воспитательное просвещение и финансовая, экономическая грамотность.

«Программа была разработана шесть месяцев назад: проведено анкетирование, определены важные направления. По результатам данной работы разработана уникальная учебная программа, рассчитанная на 106 часов, 40 часов участников будут обучать на базе организации, остальное время займет практика. В результате, они смогут стать полноценными участниками «Ауыл аманаты» и начать бизнес», - рассказал руководитель проекта «Дем» Даулет Борангали.

Участник Маратбек Асан приехал из села Степное Каргалинского района.

«У меня не было постоянного места работы, поэтому решил принять участие в проекте. На курсе нам дают знания, которые понадобятся не только для открытия своего дела, но и в жизни. До этого у меня был бизнес-проект, но не хватило знаний в направлении «финансовая грамотность». А теперь я думаю, что готов реализовать свою идею по открытию теплицы и разведению биогумуса. Надеюсь, под критерии «Ауыл аманаты» подойду», - сказал он.

В ходе курса участникам будут разъяснены меры государственной поддержки и проведены практические занятия на предприятиях города и объектах бизнеса. По итогам обучения каждый участник будет защищать свой бизнес-проект и получит сертификат. Всесторонняя поддержка им будет оказана и в ходе реализации проекта.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области.



