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    Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 июня в Алматы

    9 Июня 2023, 20:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-11 июня в четырех районах города Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    На предстоящих выходных с 8:00 до 17:00 в Алматы будут проведены сельскохозяйственные ярмарки выходного дня с участием крестьянских хозяйств близлежащих районов Алматинской области (Карасайский, Жамбылский, Илийский, Талгарский и Енбекшиказахский), а также пищевых предприятий города.

    В ассортименте - более 50-ти наименований продукции (молочная, плодоовощная продукция, фрукты, мука, крупы, растительные и животные масла и другая). Всего более 300 тонн тонн.

    Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня состоятся по следующим адресам:

    Алмалинский район (улица Гоголя-Масанчи) – 118 торговых мест;

    Бостандыкский район (микрорайон Казахфильм) – 85 торговых мест;

    Ауэзовский район (проспект Абая, угол улицы Утеген-батыра) – 61 торговое место;

    Медеуский район (улица Мендикулова, угол Бектурова) – 10 торговых мест, (ул. Шевченко, уг.ул.Кунаева) - 30 торговых мест.

    Ярмарки выходного дня проходят еженедельно. С начала года проведено 264 ярмарки. Стоимость продукции традиционно ниже среднегородской в среднем на 15-20%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Сельское хозяйство Общество
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