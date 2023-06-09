Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 10-11 июня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-11 июня в четырех районах города Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

На предстоящих выходных с 8:00 до 17:00 в Алматы будут проведены сельскохозяйственные ярмарки выходного дня с участием крестьянских хозяйств близлежащих районов Алматинской области (Карасайский, Жамбылский, Илийский, Талгарский и Енбекшиказахский), а также пищевых предприятий города.

В ассортименте - более 50-ти наименований продукции (молочная, плодоовощная продукция, фрукты, мука, крупы, растительные и животные масла и другая). Всего более 300 тонн тонн.

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня состоятся по следующим адресам:

Алмалинский район (улица Гоголя-Масанчи) – 118 торговых мест;

Бостандыкский район (микрорайон Казахфильм) – 85 торговых мест;

Ауэзовский район (проспект Абая, угол улицы Утеген-батыра) – 61 торговое место;

Медеуский район (улица Мендикулова, угол Бектурова) – 10 торговых мест, (ул. Шевченко, уг.ул.Кунаева) - 30 торговых мест.

Ярмарки выходного дня проходят еженедельно. С начала года проведено 264 ярмарки. Стоимость продукции традиционно ниже среднегородской в среднем на 15-20%.