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    • Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице

    2 Августа 2022 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 27 августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В ярмарках, которые пройдут в столице, примут участие производители из 13 областей.

    Ярмарка проводится еженедельно по субботам и воскресеньям на территории парковки стадиона «Астана-Арена» с 9:00 до 18:00 часов.

    Регион

    Дата проведения

    Место проведения

    1

    Туркестанская область

    27-28 августа

    На территории парковки стадиона Астана-Арена, пр-т Туран 48

    2

    Жамбылская область

    3-4 сентября

    3

    Кызылординская область

    10-11 сентября

    4

    Алматинская область

    17-18 сентября

    5

    Западно-Казахстанская область

    24-25 сентября

    6

    Атырауская область

    1-2 Октября

    7

    Актюбинская область

    8-9 октября

    8

    Восточно-Казахстанская область

    15-16 октября

    9

    Карагандинская область

    22-23 октября

    10

    Павлодарская область

    29-30 октября

    11

    Костанайская область

    5-6 ноября

    12

    Северо-Казахстанская область

    12-13 ноября

    13

    Акмолинская область

    19-20 ноября
    #Нур-Султан #Сельское хозяйство
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