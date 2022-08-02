Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 27 августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В ярмарках, которые пройдут в столице, примут участие производители из 13 областей.

Ярмарка проводится еженедельно по субботам и воскресеньям на территории парковки стадиона «Астана-Арена» с 9:00 до 18:00 часов.

№

Регион

Дата проведения

Место проведения

1

Туркестанская область

27-28 августа

На территории парковки стадиона Астана-Арена, пр-т Туран 48

2

Жамбылская область

3-4 сентября

3

Кызылординская область

10-11 сентября

4

Алматинская область

17-18 сентября

5

Западно-Казахстанская область

24-25 сентября

6

Атырауская область

1-2 Октября

7

Актюбинская область

8-9 октября

8

Восточно-Казахстанская область

15-16 октября

9

Карагандинская область

22-23 октября

10

Павлодарская область

29-30 октября

11

Костанайская область

5-6 ноября

12

Северо-Казахстанская область

12-13 ноября

13

Акмолинская область

19-20 ноября



