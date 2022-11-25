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    Сельского акима в СКО рекомендовали уволить за нетрезвую езду на служебной машине

    25 Ноября 2022, 22:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Юбилейного сельского округа района Шал акына. Чиновник разъезжал по райцентру на служебном автомобиле в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте по делам государственной службы сообщили, что Беркут Шекенов по решению суда подвергался административному аресту на 20 суток.

    В ходе служебного расследования выяснилось, что после участия в сельскохозяйственной ярмарке в Астане чиновника пригласил на ужин в придорожное кафе продавец меда. Там они распили бутылку медовухи. После чего Шекенов, не имея прав, сел за руль служебной «Тойоты». В райцентре его остановили патрульные для проверки документов.

    Члены Совета по этике считают, что «своими действиями чиновник нарушил общепринятые морально-этические нормы, допустил антиобщественное поведение, выразившееся в управлении служебным автомобилей без навыков вождения и отсутствием права управления в состоянии алкогольного опьянения». Сам Шекенов вину не отрицал.

    У сельского акима уже есть дисциплинарное взыскание в виде замечания. Совет по этике рекомендовал акиму района Шал акына уволить Шекенова с занимаемой должности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Госслужба
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