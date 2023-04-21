Сельское хозяйство: мясо индейки больше не будет субсидироваться в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках субсидирования животноводства предлагается отменить наиболее коррупционные подвиды. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается отказаться от выплаты субсидий авансовым платежом при закупе племенного скота. Отменяются субсидирование аренды быков и баранов-производителей, приобретение импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующее породному происхождению», - сказал Рустем Курманов на обсуждении аграрных вопросов в Мажилисе.

Также, по его словам, отменяются субсидирования мяса индейки и водоплавающей птицы, т.к. они не относятся к социально-значимым продовольственным товарам, субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьютерными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья.

«При приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Здесь норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на 1 голову (было 140 тысяч тенге). По яичному птицеводству предлагается продолжить субсидирование производства пищевого яйца с нормативом субсидий 3 тенге за яйцо», - отметил вице-министр.

Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. При этом, отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки.

По субсидированию кормов нормативы субсидий и критерии получения субсидий утверждаются постановлением местных исполнительных органов на основе рекомендаций научных организаций.

«Более того, в проекте новых правил в вопросах селекционно-племенной работы предусмотрено предоставить больше самостоятельности фермерам. Теперь фермер может по своему желанию выбрать любой из 3-х способов воспроизводства: искусственное осеменение, вольная случка, воспользоваться услугами специализированных структур по искусственному осеменению. Кроме того, нагрузка на 1 производителя приведена в соответствие с зоотехническими нормами, рекомендованными научными организациями, т.е. фермер в зависимости от своих финансовых возможностей может приобретать производителей, не как раньше в обязательном порядке в соотношении 1:25, а между соотношениями 1:20 и 1:30», - заключил Р. Курманов.



