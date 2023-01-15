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    Сельский учитель создал исторический музей в Атырауской области

    15 Января 2023, 11:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Учитель истории Есбольской средней школы Махамбетского района Жалгас Танатов создал исторический музей, где все экспонаты - это находки школьников в ходе проведения археологических раскопок на территории села, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Махамбетского района.

    Первая находка учителя и его учеников – патроны времен гражданской войны. Этот экспонат был найден на месте старой зимовки. По номерному коду патронов установлено, что один из них произведен в Германии, другой – в Петербурге. Возле села была найдена медная монета эпохи Золотой Орды, бывшая в обращении при хане Озбеке. На монете, относящейся примерно к 1313-1341 годам, сохранилась надпись «721г.х.», «Сарай Берке». В ходе раскопок учениками были также найдены керамические кувшины, серебряные украшения, медные монеты прошлых веков, предметы домашнего обихода. Все они были выставлены в небольшом музее Есбольской средней школы.

    «В детстве, когда мы пасли овец, зачастую находили осколки от кувшинов и приносили их домой. Но тогда нам и в голову не приходило изучать их. От взрослых я слышал, что в окрестностях села Есбол много исторических мест. Одно из них –это где произошла битва белогвардейцев с «красными» во время гражданской войны, еще одно место – путь Исатая и Махамбета через Урал, также есть захоронения древних сарматов. Это место теперь - объект исследования археологами. Кроме того, в биографии наших предков Айтуара би, Мурата Мөңкеұлы есть немало неизученных моментов. Отец Халела Досмухамедова - казахского государственного и общественного деятеля, врача, педагога, члена народного совета Алаш-Орды - похоронен в пяти километрах от нашей деревни. Место его захоронения нашел простой сельчанин, пастух-табунщик Аслан Жалмуханов», - говорит Жалгас Танатов.

    По словам историка, его цель – вызвать интерес у учеников к изучению истории как Прикаспия, так и родного села.


    Фото: пресс-служба Махамбетского района Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область История Казахстана
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