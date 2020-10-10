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    Сельский аким обвиняется в присвоении аграрного кредита на 11,8 млн тенге в Актюбинской области

    10 Октября 2020, 11:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области КФМ МФ РК пресечен факт мошенничества со стороны акима сельского округа Мугалжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    «Установлено, что Актюбинским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» был предоставлен кредит владельцу крестьянского хозяйства на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей по программе «Кулан». Однако выделенные в кредит денежные средства так и не дошли до владельца крестьянского хозяйства. Предприимчивый аким сельского округа, путем использования подложных документов и расписки, получил указанные денежные средства и использовал для собственных нужд», - говорится в сообщении.

    По данному факту проводилось досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого аким сельского округа был взят под стражу с применением меры пресечения «арест».

    В настоящее время досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.

    Автор:

    Актюбинская область Коррупция Сельское хозяйство
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