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    Сельским детям в Павлодарской области устраивают туры на элеватор

    2 Июля 2023, 06:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Школа с гимназическими классами Щербактинского района Павлодарской области устроила тур на местный элеватор, от которого дети остались в восторге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тур «Путешественник» средней общеобразовательной школы с гимназическими классами Щербактинского района с целью профориентационной работы на днях побывал в ТОО «АТО Щербактинский элеватор», увлекательную экскурсию по которому провел главный инженер элеватора», - сообщили в отделе образования Щербактинского района Павлодарской области.

    Здесь считают, что элеватор начинается с техники безопасности; только после нее можно пройти на промышленный объект. Первой точкой посещения ребят стала лаборатория, так как именно в ней начинается процесс приемки зерна, и оно проходит первый контроль качества.

    »Основная часть элеватора — это блок хранилищ, массивные бетонные колонны. Школьники ознакомились со всеми этапами работы элеватора. Они теперь знают, куда поступает зерно, как оно проходит через зерноочистительные машины, какой процент влажности должен быть в зернохранилище», - добавили в ведомстве.

    А еще дети узнали, как работают мельницы, которые настолько универсальны, что могут давать муку разного сорта. Участники экскурсии остались в восторге от масштабов объекта и технических особенностей его работы.

    «И кто знает, может быть, она станет для кого-то отправной точкой в выборе профессии», - размышляют организаторы.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Дети
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