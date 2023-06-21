Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ.

В частности, законопроектом предлагается:

- ужесточить критерий фактов неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50 % от нормы нагрузки;

- установить запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий;

- обязать лесные учреждения ежегодно предоставлять в акиматы районов сведения о пастбищных угодьях государственного лесного фонда;

- ввести отдельное понятие «общественные пастбища»;

- изменить содержание и сроки действия Плана по управлению пастбищ и их использованию (далее - План);

- предусмотреть нормы по государственной поддержке пастбищепользователей путем субсидирования затрат на обводнение отгонных пастбищ и на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ;

- уточнить компетенцию государственных органов, в том числе наделить Министерство сельского хозяйства полномочием по разработке и утверждению типовых Планов.

Основные изменения, вносимые в Закон «О пастбищах»:

- введено новое понятие «общественное пастбище». При этом к общественным пастбищам относятся пастбища местного населения и земли, взятые для этих целей в специальный резерв. Использование общественных пастбищ для других целей или их изъятие запрещено законом.

- в целях увеличения объема «общественных пастбищ» предлагается норма о передаче пастбищ, расположенных за пределами сельского поселения, в компетенцию сельских акимов. Сейчас они находятся в компетенции районного исполнительного органа. Основная цель этой нормы - расширение компетенций сельских акимов в отношении обеспечения пастбищами для выпаса скота и обеспечение комплексности плана по использованию пастбищ.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесен целый ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиления целей его разработки.

Так, для выработки комплексного подхода по предоставлению и использованию пастбищ предусматривается:

- разработка и принятие уполномоченным органом стратегического документа, определяющего основные направления развития пастбищ, реализацией которого будут заниматься местные исполнительные органы;

- основанием для их предоставления и резервирования будет служить План. Тем самым повышается его значение и статус, разработка таких документов не будет носить формальный характер;

- исключение нормы по предоставлению земельных участков для отгонного животноводства и для выпаса скота населения на праве временного безвозмездного землепользования сроком до 5 лет. При этом, населением пастбища для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья будут использоваться на безвозмездной основе, а субъектам агропромышленного комплекса – предоставляться исключительно на конкурсной основе.

Кроме того, для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации предлагается при участии кооперативов в конкурсах для получения сельхозземель, в том числе пастбищ, предусмотреть преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.

Также в целях регламентации процессов составления проектов земельно-хозяйственного устройства территорий сельских населенных пунктов, являющихся основным документом их планирования, уполномоченный орган наделяется компетенцией по утверждению соответствующих правил.

Вместе с тем, предлагаются поправки, направленные на уточнение понятийного аппарата, государственной поддержки пастбищепользователей, вменение дополнительных обязанностей субъектов земельных правоотношений.