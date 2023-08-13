Сельских акимов избирают жители Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Большая часть граждан, желающих стать акимами сел, участвует в политической кампании в порядке самовыдвижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на территориальный избирком Кызылординской области.

Выборы акима села Мадениет Жалагашского района проходят в соответствии с Законом РК «О выборах».

Местные жители делают свой выбор, голосуя за кандидатов, которые надеются стать акимами сельских округов.

В 07:00 утра был открыт избирательный участок №144, где были приготовлены подарки первым прибывшим избирателям.

«Сегодня мы вместе с семьей проголосовали за гражданина, который участвовал в выборах и был кандидатом в акимы села. Надеемся, что избранный аким сделает все для будущего нашего села. Каждый житель хочет, чтобы село обновлялось и процветало», - сказал житель Ерлан Жанаев.

На победу на выборах в администрацию села претендовали 4 гражданина. Все они участвуют в кампании в порядке самовыдвижения.

В целом в округе Мадениет зарегистрировано 1102 избирателя.

Напомним, с начала года в Кызылординском регионе избраны акимы 16 сел. До конца года в регионе запланированы выборы ещё 9 сельских акимов.