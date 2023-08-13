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    Сельских акимов избирают жители Кызылординской области

    13 Августа 2023, 15:31

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Большая часть граждан, желающих стать акимами сел, участвует в политической кампании в порядке самовыдвижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на территориальный избирком Кызылординской области.

    Выборы акима села Мадениет Жалагашского района проходят в соответствии с Законом РК «О выборах».

    Местные жители делают свой выбор, голосуя за кандидатов, которые надеются стать акимами сельских округов.

    В 07:00 утра был открыт избирательный участок №144, где были приготовлены подарки первым прибывшим избирателям.

    «Сегодня мы вместе с семьей проголосовали за гражданина, который участвовал в выборах и был кандидатом в акимы села. Надеемся, что избранный аким сделает все для будущего нашего села. Каждый житель хочет, чтобы село обновлялось и процветало», - сказал житель Ерлан Жанаев.

    На победу на выборах в администрацию села претендовали 4 гражданина. Все они участвуют в кампании в порядке самовыдвижения.

    В целом в округе Мадениет зарегистрировано 1102 избирателя.

    Напомним, с начала года в Кызылординском регионе избраны акимы 16 сел. До конца года в регионе запланированы выборы ещё 9 сельских акимов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Кызылординская область Акимат Выборы
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