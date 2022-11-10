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    Сельские женщины Казахстана соберутся на форуме в Астане

    10 Ноября 2022, 13:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 11 ноября, в Астане планируется открытие V республиканского форума сельских женщин Казахстана «Женское предпринимательство на селе – путь к экономической стабильности и устойчивому развитию», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ожидается, что в мероприятии примут участие 250 женщин.

    «В рамках подготовки к форуму в регионах проводится отборочная работа областными акиматами. От каждой области участвуют 10 женщин, в их числе врачи, учителя, предприниматели, работники сельского хозяйства, Центров обслуживания населения. В этом году награды получат 20 женщин. В рамках форума будут обсуждены различные вопросы. Например, о разнице ситуаций в городе и на селе. Будет организована дискуссия по вопросам инфраструктуры, уровня образования, слабой передачи информации. По итогам форума будет принята резолюция», - сообщил директор Коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global Асхат Сулейменов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По словам председателя оргкомитета форума Майры Айсиной, половина женщин страны живет на селе. Им сложнее получить доступ к информации, чем женщинам в городе. Потенциал сельских женщин еще не полностью раскрыт или используется неэффективно, нерационально. Труд женщин в селе сложен, им не хватает новых технологий, «зеленых» решений.

    В рамках форума состоится пленарное заседание «Женское предпринимательство на селе в контексте гендерного равенства», панельная сессия «Женщины Центральной Азии: к успеху и гендерному равенству, сохраняя культурные ценности и традиции (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан)». Во второй половине дня работу форума продолжат три экспертные площадки по следующим темам: «Сельское предпринимательство в Казахстане: проблемы, перспективы и роль женщин», «Зеленые решения для села», «Условия жизни на селе: как улучшим совместными усилиями».

    Фото: dreamstime.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сельское хозяйство
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