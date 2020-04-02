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    Сельские предприниматели готовы помогать в дезинфекции Петропавловска

    2 Апреля 2020, 22:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели готовы за счет собственных средств помочь с дезинфекционными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, бизнесмены просят лишь предоставить дезинфекционный раствор, которым обрабатывают улицы города.

    Индивидуальный предприниматель из Кызылжарского района Александр Морозов на своей машине готов в течение нескольких дней объехать город и близлежащие районы области, обработать остановочные павильоны, площади, магазины и прилегающие к ним территории.

    «У меня есть мощный распылитель, который работает от аккумулятора. В нем можно регулировать подачу раствора. Мощности хватит и на большие объемы в 400-500 квадратных метров. Есть свой транспорт. Расходы на ГСМ тоже готов взять на себя. Я не знаю, с каким именно раствором работают наши специальные службы. Готов помогать. Предоставьте мне только средство для обработки», - сказал предприниматель.

    Если дадут дополнительный респиратор и защитный костюм, то предприниматель привлечет к работе и своего сотрудника.

    Подключиться к проведению дезинфекции готов и выпускник проекта «Бастау» Думан Исин. Индивидуальный предприниматель из Кызылжарского района может предоставить транспорт и расходы на ГСМ берет на себя.

    С 3 апреля Петропавловск переходит на режим карантина. В городе проводятся дезинфекционные мероприятия.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Благотворительность Безопасность Регионы Общество
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