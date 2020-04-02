Сельские предприниматели готовы помогать в дезинфекции Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели готовы за счет собственных средств помочь с дезинфекционными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, бизнесмены просят лишь предоставить дезинфекционный раствор, которым обрабатывают улицы города.

Индивидуальный предприниматель из Кызылжарского района Александр Морозов на своей машине готов в течение нескольких дней объехать город и близлежащие районы области, обработать остановочные павильоны, площади, магазины и прилегающие к ним территории.

«У меня есть мощный распылитель, который работает от аккумулятора. В нем можно регулировать подачу раствора. Мощности хватит и на большие объемы в 400-500 квадратных метров. Есть свой транспорт. Расходы на ГСМ тоже готов взять на себя. Я не знаю, с каким именно раствором работают наши специальные службы. Готов помогать. Предоставьте мне только средство для обработки», - сказал предприниматель.

Если дадут дополнительный респиратор и защитный костюм, то предприниматель привлечет к работе и своего сотрудника.

Подключиться к проведению дезинфекции готов и выпускник проекта «Бастау» Думан Исин. Индивидуальный предприниматель из Кызылжарского района может предоставить транспорт и расходы на ГСМ берет на себя.

С 3 апреля Петропавловск переходит на режим карантина. В городе проводятся дезинфекционные мероприятия.