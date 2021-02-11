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    Сельская птицефабрика в Атырауской области реализовала первые партии куриного мяса

    11 Февраля 2021, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области сельская птицефабрика реализовала первые партии куриного мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Птицефабрика была построена в сельском кооперативе «Буйыргын». Здесь наладили выпуск цыплят табака и бройлеров. Предприниматели были прокредитованы через Аграрную кредитную корпорацию под 8 процентов годовых. Уже отправлено потребителям 79 тонн куриного мяса», - сообщил аким Курмангазинского района Кайрат Нуртаев в ходе онлайн-отчета о проделанной работе.

    Годовая мощность сельской птицефабрики, на которой работают более 40 местных жителей, 312 тонн мяса птицы в год.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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