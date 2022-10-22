Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Карагандинской и Улытауской областей. По многочисленным просьбам горожан, в связи с тем, что первый день ярмарки выпал на рабочий, ее продлили до 24 октября включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этот раз сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия двух областей предложили для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества - 698 тонн.

В том числе 430 тонн картофеля, 138 тонн мяса всех видов, 95 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, 5,5 тонн рыбы и рыбной продукции, 200 тыс. штук яиц и 16 тонн прочей продукции (колбасы, кондитерские, хлебобулочные).

Ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарка проходит с 22 по 24 октября по адресу: Туран 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Акмолинской области – 29-30 октября. Эта ярмарка станет завершающей в этом году.













Фото: gov.kz