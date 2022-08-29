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    Сельхозярмарку Туркестанской области в столице продлили по просьбе горожан

    29 Августа 2022 01:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По многочисленным просьбам горожан ярмарку товаропроизводителей Туркестанской области продлили до 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца. Все это традиционно можно приобрести по ценам на 15-20% ниже рыночных.

    Ярмарка должна была продлиться до 29 августа, но по многочисленным просьбам горожан мероприятие продлили еще на день, до 30 августа (ярмарка будет в понедельник).

    Ярмарка проводится на территории около ледового дворца «Барыс Арена».

    Следующими свою продукцию представят предприниматели Жамбылской области – 3 и 4 сентября.
    Астана (Нур-Султан) Туркестанская область Сельское хозяйство
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