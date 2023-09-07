Сельхозярмарки в Астане: какие регионы представят свою продукцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов Казахстана. Они проходят каждые выходные -по субботам и воскресеньям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Каждые выходные до конца октября области Казахстана будут представлены на региональных сельскохозяйственных ярмарках в Астане. Они пройдут по адресу: проспект Тауелсыздык, 50 на площади перед университетом искусств.

Ярмарки будут проходить по следующему графику:

- 9 - 10 сентября - Атырауская и Жамбылская области;

- 16 - 17 сентября - Западно-Казахстанская и Кызылординская области;

- 23 - 24 сентября - Алматинская и Жетысуская области;

- 30 сентября - 1 октября - Актюбинская и Костанайская области;

- 7 - 8 октября - Павлодарская и Абайская области;

- 14 - 15 октября - Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области;

- 21 - 22 октября - Карагандинская и Улытауская области;

- 2 8- 29 октября - Акмолинская область.

На ярмарках горожане смогут приобрести свежие овощи, фрукты и другие натуральные продукты непосредственно у казахстанских аграриев. При этом цены будут значительно ниже рыночных.