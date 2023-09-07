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    13:29, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сельхозярмарки в Астане: какие регионы представят свою продукцию

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов Казахстана. Они проходят каждые выходные -по субботам и воскресеньям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Каждые выходные до конца октября области Казахстана будут представлены на региональных сельскохозяйственных ярмарках в Астане. Они пройдут по адресу: проспект Тауелсыздык, 50 на площади перед университетом искусств.

    Ярмарки будут проходить по следующему графику:

    - 9 - 10 сентября - Атырауская и Жамбылская области;
    - 16 - 17 сентября - Западно-Казахстанская и Кызылординская области;
    - 23 - 24 сентября - Алматинская и Жетысуская области;
    - 30 сентября - 1 октября - Актюбинская и Костанайская области;
    - 7 - 8 октября - Павлодарская и Абайская области;
    - 14 - 15 октября - Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области;
    - 21 - 22 октября - Карагандинская и Улытауская области;
    - 2 8- 29 октября - Акмолинская область.

    На ярмарках горожане смогут приобрести свежие овощи, фрукты и другие натуральные продукты непосредственно у казахстанских аграриев. При этом цены будут значительно ниже рыночных.


    Теги:
    Сельское хозяйство Астана
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