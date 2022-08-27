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    Сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области проходит в столице

    27 Августа 2022 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение двух дней – 27 и 28 августа – в столице проходит сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию здесь представляют товаропроизводители Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца.

    Все это традиционно можно приобрести по ценам на 15-20 % ниже рыночных.

    «Всегда жду сезон ярмарок у нас в городе. Здесь можно недорого закупиться впрок. Сегодня набрала овощей, мяса, вкуснейшие фрукты и другие продукты, и все по приемлемым ценам, каких не найдешь в магазинах. Прилавки ломятся продуктами, большой выбор, что очень радует», - поделилась мнением жительница столицы Арай Махметова.


    «Мы сегодня накупили продуктов на месяц вперед. Семья у нас большая, поэтому всего берем побольше, чтобы надолго хватило. Цены тоже хорошие, не бьет по карману. Пусть в нашем городе такие ярмарки не прекращаются. Для многих – большая помощь», - отметила астанчанка Мария Пронина.

    В этом году, по многочисленным просьбам жителей, локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ «Хан Шатыр» на территорию напротив ледового дворца «Барыс Арена».

    Подобные ярмарки решают несколько насущных проблем, а именно:

    - исключают посредников между производителями и покупателями;

    - обеспечивают дополнительным рынком сбыта продукции товаропроизводителей;

    - за счет исключения посредников снижается цена на продукцию и обеспечивается доступность качественного продовольствия для населения.

    Следующими свою продукцию представят предприниматели Жамбылской области – 3 и 4 сентября.


    Фото: gov.kz
    Астана (Нур-Султан) Туркестанская область Сельское хозяйство Общество
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