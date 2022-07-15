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    Сельхозтехника, удобрения и технологии – неотъемлемая часть выставки «Jańa Dala/GreenDay 2022»

    15 Июля 2022, 22:46

    Выставка в рамках «Казахстанского дня поля «Jańa Dala/GreenDay 2022», которая прошла в эти дни в Акмолинской области - это отличная площадка, на которой более 150 компаний из ближнего и дальнего зарубежья представили свою продукцию.

    Помимо инновационной техники и оборудования, здесь демонстрируют современные сельхозтехнологии и селекционные достижения. Проходят семинары, круглые столы и мастер-классы.

    Одним из постоянных участников выставки является компания «Астана Агропартнер». Вот уже более 12 лет, компания поставляет сельхозтехнику и оборудование для предприятий сельского хозяйства по всей территории Казахстана. В этом году на стенде «Астана Агропартнер» можно было увидеть линейку из 10 единиц техники известных брендов Европы, России и Казахстана.

    По словам директора по маркетингу ТОО «Астана Агропартнер» Сауле Бексултановой, постоянное расширение линейки представляемой техники как крупным агрохолдингам, так и небольшим крестьянским хозяйствам дает возможность компании оставаться в тренде.

    В целом, как отмечают организаторы выставки, наряду с иностранными компаниями завсегдатаями этого мероприятия становятся отечественные компании, такие как «Астана Агропартнер», которых узнают и все больше им доверяют.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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