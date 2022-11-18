Сельхозработников Карагандинской области поздравили с профессиональным праздником

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области накануне профессионального праздника поздравили работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аким региона Женис Касымбек вручил награды аграриям за их труд и вклад в продовольственную безопасность страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В этом году в области на 17,6 % вырос объем производства валовой продукции сельского хозяйства. Регион входит в тройку лидеров по стране по производству яиц, а также является одним из основных производителей картофеля.

Несмотря на непростые погодные условия, в этом году был собран хороший урожай зерновых культур. Намолочено более 886 тысяч тонн высококачественного зерна. Собрано более 292 тысяч тонн картофеля и 58 тысяч тонн других овощей.

Сельхозформирования ежегодно обновляют технический парк. В этом году закупили более 800 единиц различной сельхозтехники.

Реализовано 27 инвестпроектов, в том числе импортозамещающие. До конца года завершат еще четыре проекта. Трудоустроено более 400 человек.

«Уважаемые труженики полей и ферм, работники агросервисных, заготовительных и перерабатывающих предприятий, пусть ваши знания и бесценный опыт способствуют вашему благосостоянию и росту агропромышленного комплекса! Именно вы обеспечиваете продовольственную безопасность региона и страны в целом. Это тяжелый и кропотливый труд», – обратился Женис Касымбек к работникам сельскохозяйственной сферы.

На торжественном собрании отличившимся работникам отрасли вручили ведомственные награды, почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РК и акима Карагандинской области.

За личный вклад в развитие сельского хозяйства Карагандинской области наградили директора ТОО «Шахтерское» Нуринского района Георгия Прокопа. А также отметили лучших комбайнеров, овцеводов, коневодов и других специалистов.

«Мне очень нравится моя работа, – говорит победительница в номинации «Лучший животновод» Жанар Муханова. – У нас хороший коллектив и руководство. В крестьянском хозяйстве «Жәке», где я тружусь уже четыре года, постоянно внедряют новые методы работы и в животноводстве, и в растениеводстве, поэтому мы добиваемся хороших результатов. Приятно, когда оценивают твой каждодневный труд».

Лучшим овощеводом Карагандинской области был признан глава фермерского хозяйства «Поливное» Абдуахат Ибрагимов.

«В Абайский район я приехал 14 лет назад из Тараза и сразу начал заниматься сельским хозяйством. Выращиваем овощи. Трудится в моем хозяйстве 20 человек. Работа на земле – у меня в крови. Отец был бригадиром. Сейчас эстафету передаем детям. Поначалу были трудности, конечно, но все преодолели благодаря поддержке государства», – отметил Абдуахат Ибрагимов.

В Казахстане День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечается в третье воскресенье ноября.



