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    Сельхозпроизводителям выделено дизельное топливо по 165 тенге за литр

    27 Мая 2020, 23:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства на проведение весенне-полевых работ сельскохозяйственным производителям выделили 386 тысяч тонн дизельного топлива по цене со скидкой 165 тенге за один литр. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с коронавирусной инфекцией, распространившейся по всему миру, значительно снизился потребительский спрос на ГСМ. Также в связи с введенными карантинными мерами в стране в прошлые месяцы сократилось потребление нефтепродуктов. Снижение потребления ГСМ не привело к необходимости изменения плановых показателей на переработку нефти, то есть осталось на уровне 17 млн. тонн», - отметил Нурлан Ногаев.

    По его словам, в результате оснащения казахстанских нефтеперерабатывающих заводов на сегодняшний день мы полностью обеспечили внутренний рынок.

    «По итогам 2019 года обеспеченность рынка собственного производства бензином, дизельным топливом, авиакеросином и мазутом в стране достигла 100 процентов. В июле 2019 года после снятия запрета начался экспорт бензина в страны Европы и Центральной Азии. В прошлом году объем экспорта бензина составил 181 тысячу тонн. В целях обеспечения стабильной нефтепереработки отечественными нефтеперерабатывающими заводами совместно с заинтересованными органами приняты следующие меры. Во-первых, отменен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы Казахстана. Во-вторых, отменен запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы стран Таможенного союза. По бензину и дизельному топливу, реализуемому на экспорт, производители подакцизных товаров освобождены от уплаты акцизов.

    Кроме того, был введен запрет на железнодорожные поставки бензина и дизельного топлива из России в Казахстан. Обнулены ставки вывозной таможенной пошлины на нефтепродукты, в том числе на бензин, дизельное топливо и мазут. В соответствии с поручением Главы государства, Министерством энергетики РК совместно с Министерством сельского хозяйства РК на проведение весенне-полевых работ сельскохозяйственным производителям было выделено 386 тысяч тонн дизельного топлива по удешевленной цене 165 тенге за один литр. В настоящее время в министерство поступило предложение о выделении дополнительно 60 тысяч тонн дизельного топлива. Мы рассматриваем этот вопрос. Эти меры направлены на своевременное проведение весенне-полевых работ», -заключил Нурлан Ногаев.

    Напомним, Глава государства поручил Правительству удешевить цену дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Минсельхоз Президентский пакет мер
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