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    Сельхозпроекты на сумму около 40 млрд тенге представили в Карагандинской области

    18 Февраля 2023, 05:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подготовили 14 крупных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. Их планируют реализовать по аналогии взаимодействия государства и агробизнеса в Северо-Казахстанской области. Об условиях финансирования проектов рассказали на встрече акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева с сельхозпроизводителями Нуринского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству сельского хозяйства было представлено 14 проектов в нашей области. На реализацию понадобится 37,6 млрд тенге. Финансирование будет осуществляться через региональную СПК «Сарыарка». Ставка не более 4 % годовых. Срок – до 8 лет, с двухлетним коридором. Залог не требуется. Финансироваться будет только приобретение оборудования и скота, они-то и пойдут в залог», – проинформировал Сырым Бошпанов, заместитель руководителя по производству управления сельского хозяйства Карагандинской области.

    В регионе построят 11 молочно-товарных ферм. Одна из них на 800 голов появится в Нуринском районе. За счет этого будут обеспечены работой молокоперерабатывающие предприятия и откроются новые рабочие места. Кроме того, появится больше товаров местных производителей на внутреннем рынке.

    Также выделят средства на строительство картофелехранилища и птицефабрики в Абайском районе. Модернизируют птицефабрику мясного направления в Бухар-Жырауском районе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экономика Сельское хозяйство
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