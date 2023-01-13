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    Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года

    13 Января 2023, 22:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство сельхозпродукции в ЕАЭС достигло 154,8 млрд долларов США за 11 месяцев 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    «В январе–ноябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило 154,8 млрд долларов США и увеличилось на 5,1% по сравнению с январем–ноябрем 2021 года. Рост наблюдался в Казахстане – на 8,5%, Кыргызстане – на 6,4%, России – на 4,7%, Беларуси – на 3,5%, Армении – на 0,5%», - сообщили в ЕЭК.

    Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, которое обусловлено ростом урожайности. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.
    Экономика Сельское хозяйство ЕАЭС
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