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    Сельхозкультуры высадят на 10 тысячах гектаров в Атырауской области

    18 Апреля 2023, 01:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в этом году овощи, картофель, бахчевые и кормовые культуры высадят на 10 тысячах гектаров земли. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Салауат Утегулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году общая площадь весенних посевов по области составит 10 315 га. Из них овощей – 2 939 га, картофеля – 2 003 га, бахчевых – 1 338 га. На площади 4 035 га будут засеяны кормовые культуры.

    «В 340 сельскохозяйственных структурах имеется 170 тракторов, 90 сельскохозяйственных машин и насосов. По просьбе 91 сельхозформирования области выделено 800 тонн дизельного топлива по льготным ценам, необходимого для проведения весенне-полевых работ. Создана конкурсная комиссия по определению операторов, перевозящих дизельное топливо. Согласно графику распределения дизельного топлива, горюче-смазочные материалы будут выдаваться с 20 апреля», – сказал Салауат Утегулов.
    По его словам, сельхозформированиями будет закуплено 1 507 тонн минеральных удобрений. На сегодня приобретено 360 тонн. На оставшиеся 1 147 тонн заключены договоры и ведутся работы по перечислению платежей. На субсидирование стоимости удобрений на этот год из местного бюджета выделено 75,1 млн тенге и 5,4 млн тенге на субсидирование стоимости пестицидов, на развитие семеноводства – 19,9 млн тенге, на услуги по доставке воды сельхозтоваропроизводителям – 345,6 млн тенге.
    14 оросительных систем, находящихся на балансе РГП «Қазсушар», введены в эксплуатацию с получением соответствующих разрешений на водопользование.
    В области для посевных работ выделена квота на привлечение рабочей силы из Узбекистана – 800 человек. 562 иностранных гражданина уже допущены к работе.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сельское хозяйство
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