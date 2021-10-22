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    Сельчанин разобрал чужой частный дом в Карагандинской области

    22 Октября 2021, 14:50

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сельчанин разобрал частный дом, посчитав его заброшенным в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 октября в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области обратилась 66-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что ей принадлежит частный дом в одном из населенных пунктов. Она временно в нем не проживает, но периодически приезжает и осматривает состояние жилища. В последний свой приезд женщина обнаружила, что кто-то разобрал дом, пристройку к нему, сарай и забор. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге.

    На место последовала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали 48-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что посчитал дом заброшенным.

    Возбуждено уголовное дело по статье 389 УК РК «Самоуправство». Ведется расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Жилье Общество
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