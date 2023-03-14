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    Сельчанин незаконно заготавливал лес на территории нацпарка в Бурабае

    14 Марта 2023, 14:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «7 марта в отдел полиции Бурабайского района поступил материал о том, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка «Бурабай» выявлен факт незаконной порубки древесины. Ущерб – 700 тысяч тенге. Установлен житель села Катарколь, занимающийся лесозаготовкой. В качестве вещественных доказательств изъято 20 кубометров древесины», - сообщили в правоохранительных органах.

    Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 340 УК РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область МВД РК
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