Сельчанин незаконно заготавливал лес на территории нацпарка в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«7 марта в отдел полиции Бурабайского района поступил материал о том, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка «Бурабай» выявлен факт незаконной порубки древесины. Ущерб – 700 тысяч тенге. Установлен житель села Катарколь, занимающийся лесозаготовкой. В качестве вещественных доказательств изъято 20 кубометров древесины», - сообщили в правоохранительных органах.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 340 УК РК.



